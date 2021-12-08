Резников об угрозе агрессии РФ: все граждане должны быть готовы, чтобы в Кремле не возникало даже мыслей

Россия может покинуть оккупированные Крым и часть Донбасса, но опасность эскалации от соседнего государства будет существовать еще не одно десятилетие. Для того чтобы не допустить плачевных рецидивов, новое поколение украинцев должно быть готово защищать родную землю еще на первых этапах внешней агрессии.

Об этом в интервью изданию "Армия Info" рассказал министр обороны Алексей Резников. Он пояснил, что сейчас ряды украинской армии переживают настоящий слом смены поколения.

"Советское поколение отходит, утверждается новое, которое родилось в независимой Украине. Руководящие должности занимают командиры, прошедшие через войну. И это тот момент, когда можно и нужно заложить новую военную культуру, – подчеркнул министр.

Видео дня

Резников заметил, что именно российская агрессия и оккупация части территорий изменила мировоззренческие позиции как самих военных, так и мирных граждан Украины, но у большинства по-прежнему преобладает инертная позиция. Сегодняшняя задача высшего руководства ВСУ и всей страны – это изменение и реформация сознания людей.

"Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта. Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, национальном сопротивлении, призывает граждан к территориальной обороне и резерву, мы должны показать, что доверяем нашим людям", – указал чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в свете очередной угрозы эскалации на Донбассе Алексей Резников сделал мрачный прогноз для российской армии.