Кравчук сделал заявление о присоединении США к 'нормандскому формату'

Вопрос присоединения США к Нормандскому формату может решиться после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Это станет важным шагом к урегулированию процесса.

Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дом". Комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что штаты продолжат дипломатическую работу вокруг Минских соглашений, Кравчук отметил, что это одно из намерений, что страна присоединится к Нормандскому формату.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и больше жестких позиций, чем сейчас", – сказал он.

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Политик констатировал, что последовательности от Германии и Франции в том, чтобы признать Россию агрессором, нет.

"Ибо нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", – сказал политик.

По его убеждению, больше конкретики в этом появится после встречи Зеленского и Байдена.

"И мне импонируют последние высказывания Зеленского: мы благодарны, что нам сказали, что Украина будет в НАТО, а План действий по членству (ПДЧ) будет шагом в НАТО, но если бы сказали, когда это будет, и кто будет принимать это решение, мы были бы еще более благодарны. Речь идет о конкретике. И Зеленский правильно требует: давайте конкретные решения, конкретные даты", – сказал Кравчук.

Ранее первый президент заявил, что понимает "несостоятельность" существование минского формата переговоров по Донбассу. По его словам, надежд на него нет, но украинцы пока должны потерпеть.

Напомним: президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден на переговорах в Женеве обсудили ситуацию в Украине. Они поговорили о возможности сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

В то же время, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что якобы именно украинская сторона не выполняет Минские договоренности в вопросе решения конфликта на Донбассе. В то же время он выразил уверенность, что это "понимают даже в США".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать новый, более широкий формат переговоров относительно российской агрессии. По его убеждению, темы оккупированных Донбасса, Крыма и строительства РФ газопровода "Северный поток – 2" можно объединить на одной площадке.