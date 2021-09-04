Резников о задержаниях в Крыму: это пощечина мировому сообществу и повод усилить санкции против РФ

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников высказался по поводу задержаний крымских татар в Крыму. Он назвал это пощечиной мировому сообществу.

Он подчеркнул, что основанием усилить международные санкции является отказ РФ освободить незаконно захваченных на полуострове. Резников призвал международное сообщество повлиять на Кремль, передает "Интерфакс-Украина".

Министр назвал задержания в Крыму "заоблачным цинизмом", поскольку они произошли после опубликования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Резников пояснил, что в нем речь идет о преступлениях России и давлении на украинцев, а также крымских татар.

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Резников считает, что задержание и обыски у Наримана Джелялова, который участвовал в саммите Крымской платформы – это пощечина всем, кто говорил о необходимости защищать права человека и поддерживать Украину. Министр подчеркнул, что все причастные к преступлениям будут установлены и наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Симферополе 4 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности России ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма.