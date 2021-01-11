Резніков назвав умову прогресу в питанні миру на Донбасі

Домогтися прогресу в питанні відновлення миру на Донбасі можна лише за умови оновлення Мінських домовленостей.

Про це заявив в статті для для Atlantic Council віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він підкреслив, що в нинішній ситуації наша країна демонструє готовність робити кроки до миру, а агресор не відповідає на це взаємністю.

Міністр нагадав, що Україна вже виконала майже всі зобов'язання, взяті на себе на саміті "нормандського формату" в Парижі в грудні 2019 року. Так, відбулися два взаємних звільнення утримуваних осіб, були затверджені 19 ділянок для розмінування і чотири нових райони для розведення сил.

Крім того, вперше з моменту початку конфлікту в 2014 році була досягнута домовленість про припинення вогню, яка триває вже п'ять місяців.

Також навесні 2020 року Україна посилила свою делегацію в Тристоронній контактній групі, включивши в неї членів уряду і керівників парламентських комісій. Відповідно до Мінських домовленостей, до складу делегації також увійшли українські представники окупованих частин Донецької та Луганської областей. А в листопаді 2020 року відкрито два нових пункти пропуску в Луганській області.

"Україна неодноразово демонструвала готовність відновити мирний процес. Однак, оскільки реалізація чинних угод в їх нинішньому стані неможлива, їх оновлення є необхідною попередньою умовою для будь-якого подальшого прогресу. Задумані як політико-дипломатична домовленість, а не як міжнародний договір, Мінські угоди пронизані взаємовиключними вимогами", – підкреслив Резніков.

Він нагадав, що сама Росія порушила умови документу в лютому 2015 року, захопивши місто Дебальцеве і значні ділянки додаткових територій на сході України, які лежали за межами демаркаційної лінії, узгодженої представниками країни-агресора.

"Незважаючи на деякий прогрес, нам не вдалося домогтися будь-яких вирішальних проривів в мирному процесі з 2015 року. Українських солдатів продовжують вбивати. З літа 2020 року, наші російські опоненти використовували всі приводи для того, щоб паралізувати Тристоронню контактну групу та порушити свої зобов'язання. Україна представила свій план виконання Мінських домовленостей, але російська сторона не представила свого бачення", – зробив висновок віцепрем'єр.

За його словами, зараз головне питання полягає в тому, чи можна переконати Росію ухвалити модернізований варіант Мінських угод або повністю перейти на новий формат переговорів. Адже в підсумку просування до миру залежить тільки від готовності до цього з боку Росії.

"Можливості для подальших безпечних кроків в рамках чинних домовленостей практично вичерпані. Слово "безпечний" тут має першорядне значення. Україна не піде ні на що, що українське суспільство вважатиме неприйнятним, що може ще більше дестабілізувати нинішню ситуацію. Ми не ризикнемо розв'язати повномасштабну війну в Східній Європі", – акцентував увагу Резніков.

Підсумовуючи, він додав, що Україна сподівається на те, що імпульс призупиненому мирному процесу зможуть надати очікувані політичні зміни в західних країнах-партнерах. Адже в січні 2021 року владу в США отримає новий президент Джо Байден, а незабаром зміниться і політичне керівництво Німеччини.

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