В "Слуге народа" заявили, что задача Резникова – создать в Украине базу НАТО

Главной задачей нового министра обороны Украины Алексея Резникова должно быть создание базы НАТО на территории нашей страны. Необходимо также значительно углублять сотрудничество с главным союзником нашего государства – США.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда. "Если мы это выполним, мы обезопасим, в первую очередь себя от агрессии РФ", – подчеркнул он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам политика, практически на протяжении всех лет независимости Украины ее главным стратегическим партнером являются США. В частности, с этой страной был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Как считает нардеп, Резников во главе Минобороны должен работать над углублением сотрудничества, производством новых видов вооружения, но самое главное – над созданием в Украине военной базы НАТО. Он добавил, что это вполне возможно сделать без членства в Альянсе, как это произошло в Катаре.

"Задача Резникова – затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине", – подчеркнул Дунда. По его оценкам, срок, который есть у министра на выполнение этой задачи – "как минимум, полгода".

"Мы можем назвать базу как угодно – "центр разведки", "центр переквалификации" и т.д., но если там будет, условно, 200-300 солдат НАТО, этого уже будет более чем достаточно, чтобы обезопасить себя от агрессии со стороны РФ", – уверен нардеп.

"Мы не говорим о том, что это быстро нам вернет Донбасс. Но хотя бы у нас не будет рисков продвижения агрессора", – отметил он.

Дунда добавил, что в качестве сотрудничества с НАТО Украина могла бы предоставлять странам Европы собственных военных для выполнения ими задач по обороне той или иной страны НАТО. "Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 4 ноября Верховная Рада Украины назначила Алексея Резникова министром обороны страны. Прежде он занимал должность министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что означает факт приглашения нашей страны впервые за 50 лет на закрытое заседание НАТО.