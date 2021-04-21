Рейтинги 'ЕС' и 'Слуги' почти сравнялись, а Порошенко догоняет Зеленского – SOCIS

Рейтинг партии "Европейская солидарность" почти сравнялся с рейтингом "Слуги народа" – обе политические силы поддерживают более 20% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании SOCIS. Среди тех, кто определился и будет голосовать "Слугу народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую солидарность" – 20,4%, "ОПЗЖ" – 12%, ВО "Батьківщина" – 10,8%, "Силу и Честь" – 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5%-й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,8%, "Голос" – 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3, 1%, "Наші" – 1,9%, "Партия Шария" – 1,5%, "За майбутнє" – 1,1%, "Оппозиционный блок" – 0,9%, "Пропозиція" – 0,7%. Другая партия – 6,6%.

Согласно опросу, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Среди тех, хто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать действующего главу государства, 19,6% – Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко – 9,7%, Игоря Смешко – 7,5%, Владимира Гройсмана – 4,5%, Евгения Мураева – 3%, Олега Ляшко – 2,7%, Дмитрия Разумкова – 2,5%, Виктора Медведчука – 2,2%, Виталия Кличко – 1,3%. Другой кандидат – 9%.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Зеленского готовы поддержать 56,3% от тех, кто определился и придет голосовать, Порошенко – 43,7%.

Как известно, на выборах 21 апреля 2019 года за Зеленского проголосовали 73,22%, за Порошенко – 24,45%.

В то же время Бойко во втором туре проиграл бы и Зеленскому, и Порошенко.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.