Рейтинг Путина в России упал к минимальному с 2014 года показателю: социологи обнародовали данные

Согласно данным социологического опроса из всех россиян за действующего президента Российской Федерации Владимира Путина проголосовали бы лишь 32%. Примечательно, что это минимальный его рейтинг с 2014 года.

При этом не появилось у Путина и серьезных конкурентов. Если бы выборы в стране-агрессоре проходили в ближайшее воскресенье, то на втором месте оказался бы лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 3% голосами, а на третьем - лидер коммунистов Геннадий Зюганов всего 2% поддержки. Такие данные приводить аналитический центр Юрия Левады "Левада-Центр".

Стоит отметить, что только с апреля текущего года Путин потерял 8% голосов россиян, а самое большое падение рейтинга произошло в сравнении с 2014 годом. Тогда бы за него голоса отдали 49% граждан. Следовательно, в течение этих лет Путин растерял почти треть своего электората.

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В то же время, среди тех, кто уже определился и точно пришел бы на избирательные участки, за Путина проголосовали бы 49% респондентов. Примечательно, что за долгие годы впервые его рейтинг упал ниже 50%, что не позволяет определить результаты волеизъявления в первом туре. Однако и в этом случае согласно результатам опроса, никто их российских политиков не составил бы конкуренции лидеру страны-агрессора.

Примечательно, что рейтинг оппозиционера Алексея Навального и среди всех опрошенных граждан, и среди тех, кто определился и пришел бы на избирательные участки, не превышает 1-2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин подписал закон о временном запрете на избрание в органы власти руководителей, членов и работников организаций, "признанных экстремистскими или террористическими". Таким образом он запретил участвовать в выборах соратникам Навального.

Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова заявила, что Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах в России 2024 года.