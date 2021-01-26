У Зеленского рассказали, какие вопросы не будут выносить на всеукраинский референдум

Принятый парламентом Закон "О народовластии через всеукраинский референдум" нельзя применять к ряду вопросов, в частности, тем, которые не соответствуют международным правовым нормам или создают угрозы нацбезопасности.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Так, не могут быть предметом всеукраинского референдума следующие вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы, гарантии их реализации;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по налогам, бюджету, амнистии;

отнесенные на законодательном уровне к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Пресс-служба ОП подчеркнула, что украинский глава Владимир Зеленский поприветствовал принятие законопроекта № 3612, инициированного президентом.

Этот проект был разработан в соответствии с требованиями Конституции для законодательного урегулирования вопросов, связанных с проведением референдумов.

Зеленский отметил, что принятие этого закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, ведь документ делает более четким диалог между властью и обществом.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о всеукраинских референдумах. Голоса "за" отдали 255 народных депутатов.