Референдум и подписание договора гарантий безопасности состоятся только после отвода войск, - ОП

Предложенная на переговорах система международных гарантий для Украины должна быть принята на референдуме, но только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. Об этом сообщил заместитель главы ОП и участник переговоров в Стамбуле Кирилл Тимошенко.

"Мы не уйдем от этого: перед референдумом и подписанием каких-либо документов должен пройти отвод войск. Только после этого мы начинаем работать над вопросом заключения договора гарантии", - заявил он.

По словам Тимошенко, в ходе последнего раунда трудных переговоров удалось добиться прорыва и разработать текст международного договора о гарантиях безопасности для Украины. Сейчас в переговорных группах идут наработки по условиям договора, предусматривающие внедрение принципиально новой системы безопасности.

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"Нам нужно либо войти в НАТО, либо искать другую модель. Мы ее нашли – международные гарантии безопасности. На примере НАТО, если начинается вооруженный конфликт или какая-либо спецоперация, НАТО принимает решения в условиях консультаций со странами, входящими в НАТО. Эти консультации не регламентированы временем. В том формате, который мы предварительно сделали, эти консультации должны пройти не более чем за 3 дня", – рассказал замглавы ОП, добавив, что решение о внедрении международной системы гарантий будет приниматься по итогам референдума.

Документ также предусматривает интеграцию Украины в ЕС. Ожидается, что его принятие ускорит этот процесс.

"У другой стороны нет никаких противоречий по этому поводу и, будем надеяться, что и это тоже поможет, и партнеры будут помогать, чтобы Украина как можно быстрее стала членом семьи ЕС", - пояснил Тимошенко.

Он добавил, что в ОП продолжают настаивать на том, что Крым и ОРДЛО – территории Украины. Следующие раунды переговоров, где будут обсуждаться, в том числе, вопросы оккупированных территорий, могут снова пройти в Турции, сказал Тимошенко.

"Турция будет принимать нас. Турция также заинтересована в мире, а не в войне. Мы посмотрим, возможно, будет достаточно только онлайн формата, возможно, будет еще одна встреча", - отметил он.