Реализация Минских соглашений уничтожит государственность Украины
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Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений – это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.
Этого Украинцы не должны допустить ни в коем случае.
Наша Война за независимость завершится Победой, чтобы там не планировали себе враги, трусы, "какаяразница", глупцы и тому подобное.
Иные варианты – отсутствуют.
Слава Украине!
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Источник:Фейсбук Дмитрий Ярош