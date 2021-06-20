Повторюсь в сотый раз: реализация так называемых Минских соглашений – это разгромный проигрыш в российско-украинской войне и уничтожение государственности Украины.

Этого Украинцы не должны допустить ни в коем случае.

Наша Война за независимость завершится Победой, чтобы там не планировали себе враги, трусы, "какаяразница", глупцы и тому подобное.

Иные варианты – отсутствуют.

Слава Украине!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.