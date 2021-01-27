Разумков ответил, когда в Украине проведут референдум

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что в ближайшее время в стране вряд ли можно будет провести референдум.

По его словам в эфире телеканала "112 Украина", мешает этому законодательный и финансовый вопрос. Разумков отметил, что на проведение референдума нужно потратить два миллиарда гривен.

"Потому что он (закон о референдуме. – Ред.) предусматривал фактически возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и финансовые. Вы понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме достаточно серьезной экономии средств бюджетных", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что в случае проведения референдума, средства будут выделяться из резервного фонда государства.

"В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться и храниться в течение года, и только первого декабря куда-то перераспределяться. Но извините, два миллиарда – это достаточно серьезная цифра для того, чтобы позволять государству хранить их 11 месяцев, а в 12-м месяце непонятно, куда их отправлять", – пояснил спикер.

Он добавил, что вопрос, будут ли продавать землю иностранцам, или нет, будет выноситься на референдум также в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". За проект закона №3612, который инициировал президент Владимир Зеленский, проголосовали 255 народных депутатов.