Разумков оценил вероятность введения военного положения в Украине

В случае острой необходимости народные депутаты в Верховной Раде Украины будут готовы ввести военное положение. Однако сейчас об этом пока речь не идет.

Об этом в интервью "4 канала" рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что такой шаг будет поддержан, только если для этого возникнут соответствующие условия и будет реальная необходимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Условия четко определены – это одобрение указа президента. Но на сегодня оснований для введения военного положения нет", – заверил он.

"Многие нас критикуют, но, как показала практика в борьбе с пандемией, за Верховной Радой задержки не было. Мы не тормозили этот процесс ни разу. Наоборот очень часто потом исправляли чьи-то ошибки и урегулировали вопросы достаточно быстро", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Разумков пояснил, что процедура введения военного положения схожа с мобилизацией и напомнил, что предыдущие ее волны происходили следующим образом: принимался указ президента, и в тот же день заседала Верховная Рада, чтобы поддержать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что эскалация на Донбассе, которую устроила Россия, не останется без внимания. По его словам, уже разрабатываются несколько сценариев реагирования на развитие событий и осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации.