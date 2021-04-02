Данилов – об эскалации на Донбассе: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

Эскалация на Донбассе, которую устроила Россия, не останется без внимания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Там уже разрабатывают несколько сценариев реагирования на развитие событий.

Кроме того, осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации на востоке нашей страны. Об этом во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба органа.

В ходе переговоров были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в плане безопасности, а также усиление влияния страны-агрессора России на соседнюю Беларусь и подготовки их к совместным стратегическим учениям "Запад-2021".

Также Данилов выразил обеспокоенность действиями российско-оккупационных войск в Луганской и Донецкой областях.

"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", – сделал вывод секретарь СНБО.

При этом он добавил, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Напомним, в сети обнародовали новые кадры с перемещением российских боевых вертолетов в небе вблизи границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, с послом Канады встретился и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец. Он отметил, что, учитывая провокационные действия России на Донбассе, Украине следовало бы провести совместные военные учения с НАТО.