Разумков объяснил, почему он против блокирования телеканалов Медведчука
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против наложения санкций СНБО на телеканалы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку считает, что "все должно происходить по закону".
В интервью "РБК-Украина" он сказал, что был на эфирах этих каналов и хочет, чтобы подходы ко всем СМИ были идентичными.
"Независимо от того, нравится нам то, что на них выходит, или не нравится. Такой подход должен быть по отношению ко всем", – отметил Разумков.
В то же время он поддержал санкции против Медведчука лично.
"Это общий пакет санкций, и именно там я сказал, что есть замечания", – уточнил спикер.
Напомним, Разумков выступил за изменения в законе о санкциях после запрета каналов Медведчука.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.
Спикер Верховной Рады отказался поддержать эти санкции.
Такое его решение вызвало удивление в партии "Слуга народа".