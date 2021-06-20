Разумков объяснил, почему не поддержал санкции СНБО против Медведчука и Козака

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что не смог поддержать санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, так как это противоречит украинскому законодательству. Запрет был наложен в феврале 2021 года.

Об этом спикер Верховной Рады сказал в интервью изданию "Радио Свобода". Разумков подчеркнул, что всегда руководствуется только Законом, независимо от личного отношения к персоналиям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кого мы не можем "достать" через украинский суд и законодательство? Санкции можно применять к иностранным субъектам хозяйственной деятельности. По всем остальным, особенно если речь идет о терроризме, у нас другие статьи", – ответил политик.

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Также Разумков пояснил, что "принятие закона с нарушением закона" рано или поздно приведет к тому, что никто этот закон выполнять не будет.

"Я всегда действую в рамках действующего законодательства. Это я исповедую и практикую в стенах Верховной Рады, я точно пользуюсь регламентом и считаю, что иначе не может быть", – заключил политик.

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