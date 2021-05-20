Зеленский назвал условие, при котором останется на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что останется на второй президентский срок, если на это будет запрос общества.

Как сказал глава государства, отвечая на последний вопрос пресс-конференции, он хочет за следующие 3 года успеть выполнить все озвученные обещания.

Далее, по словам Зеленского, все будет зависеть от желания общества, процента выполненных обещаний и от реакции его семьи.

"Мне кажется рано и несправедливо говорить о баллотировании на второй срок. Я считаю, что мы многое успеем, и много еще выполним обещаний. Думаю, что мое желание пойти на второй срок должно совпадать с желанием общества", – подчеркнул президент.

Напомним, во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет только на один срок.

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