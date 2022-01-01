Два года назад популярность Владимира Зеленского била все рекорды.

Его персональный рейтинг одобрения колебался в районе 50%. Уровень поддержки его партии приближался к этой же отметке. Недоволен Владимиром Зеленским был лишь каждый десятый украинец.

К экватору его каденции многое изменилось. Действующий глава государства продолжает лидировать в президентских рейтингах, но разрыв с основными конкурентами уже не столь разительный, каким был два года назад.

Последний совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив довольно иллюстративен. Если действующий глава государства встретится во втором туре со своим предшественником – то шансы на победу у них примерно одинаковы. Зеленский пока что побеждает во втором туре Тимошенко и Бойко, но проигрывает Разумкову. Последнему, кстати, рискует проиграть и Порошенко.

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Велик соблазн объявить все это – результатами неслучившихся реформ. Скандалами с офшорами и вагнергейтом. Сомнительными кадровыми назначениями в кабмин и в Офис президента. Отчасти это будет правдой. Но причина потери популярности все же, вероятно, кроется в ином.

Для большинства наших сограждан все перечисленные вопросы вряд ли входят в список приоритетных. Большинство украинцев не следят за политикой так же пристально, как следят за ней журналисты и представители гражданского общества. Украина – небогатая страна и многие граждане сосредоточены на теме бытового выживания. И именно этот вопрос они ставят во главу угла, когда выставляют власти оценки.

В этом нет ничего удивительного. Каждый президент в Украине становится заложником завышенных ожиданий. От него ждут чудес – и голосуют за чудеса. А затем наступает неизбежное разочарование, потому что избиратель внезапно обнаруживает, что волшебной палочки у президента нет. Зато есть экономические законы и дефицит ресурсов. Так происходит уже тридцать лет подряд и теперь этот же сценарий рискует повториться в политической судьбе действующего главы государства.

Эта ситуация ставит Владимира Зеленского перед очень непростым выбором. Если он будет воспринимать следующие два года только через призму грядущей избирательной кампании – у него возникнет соблазн вернуть былую популярность любой ценой. А подобное электоральное чудо способна сотворить лишь политика экономического популизма. Когда решение будут оценивать не категориями пользы и вреда для страны, а исключительно тем, добавляют ли они очки к рейтингу или наоборот.

Мы все это неоднократно проходили. В разные годы руководство страны начинало заигрывать с избирателем, снижать тарифы, раздавать деньги и ломать экономическую логику через колено. Проблема в том, что все это способно подарить народную любовь лишь на очень коротком временном промежутке. Потому что результатами такой политики становится сворачивание международной помощи, инфляция и рост цен. И обыватель все равно в итоге винит во всем первое лицо – просто начинает делать это чуть позже.

Если во главу угла власть ставит логику переизбрания – то тогда наступает период безудержного экономического застолья, за которое придется расплачиваться неизбежным похмельем. Если же приоритетом становится устойчивость и стабильность, то тогда политик примиряется с неизбежным падением популярности и не бросает в топку избирательной кампании накопленные резервы, доверие партнеров и финансовую подушку безопасности.

От президентских выборов Украину отделяет два с небольшим года. И все зависит от того, какую стратегию выберет Владимир Зеленский. Либо он будет вести себя ответственно – и расплатится за завышенные народные ожидания своим рейтингом. Либо он поддастся соблазну играть в популизм – и тогда расплата все равно наступит, но немного позже.

Но в первом случае шестой президент сумеет сберечь после себя страну. А во втором – не факт.