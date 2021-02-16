Рахманин назвал виновных в срыве обеспечения ВСУ на 2021 год

Обеспечение украинских военных вооружением, оружием, техникой и боеприпасами в 2021 году оказалось под угрозой из-за отсутствия документов, которые до 15 февраля должны были разработать Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности и утвердить Кабинет министров.

Об этом сообщил депутат фракции "Голоса" в Верховной Раде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает пресс-служба политсилы. По его словам, речь идет о 16 подзаконных актах, без которых не может заработать закон "Об оборонных закупках", который должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

10 из этих актов, как отметил Рахманин, должен был разработать Минстратегпром и еще 6 – Минобороны. Ни один из документов до сих пор не утвержден правительством.

"Несмотря на обещания, данные президенту, несмотря на решение СНБО еще от 5 ноября 2020, несмотря на обещания, данные депутатам на заседании комитета по нацбезопасности уже 3 февраля 2021, Минобороны и Минстратегпром сорвали подготовку документов. Результат – закон "Об оборонных закупках" так и не начал работать", – сказал он.

Это, по словам нардепа, означает, что обеспечение ВСУ в текущем году, в частности запуск электронных оборонных закупок – под угрозой.

"Из-за срыва подготовки подзаконных актов непонятно, когда именно будет подготовлен проект государственного оборонного заказа. По предварительным расчетам, перечень товаров, работ и услуг оборонного назначения, которые должны поставляться по процедуре закрытых закупок, должен был появиться в профильном комитете ВР в начале марта" , – отметил Рахманин.

Он отметил, что каждую неделю и день затягивания со стороны профильных министерств существенно усложняет и даже ставит на грань срыва будущие контракты по производству и поставке образцов оружия и вооружения, крайне необходимых для украинских военных, которые продолжают вести войну с Россией.