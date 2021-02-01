Раде предложат ряд транспортных законопроектов: появилась повестка дня на неделю

На заседаниях 5-й сессии Верховной Рады на этой неделе нардепы рассмотрят транспортные законопроекты, а также закон об общественном здоровье, который якобы стал скандальным из-за противников вакцинации.

Вероятную повестку дня после встречи Согласительного совета депутатских фракций опубликовал Telegram-канал "Железный нардеп" депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка. По его словам, никаких сложных голосований в Раде не поставили.

Вторник, 2 февраля:

много транспортных законопроектов;

№3623 об отмене печатных трудовых книг.

Среда, 3 февраля:

пакет законов про светоотражающие элементы пешеходов (№2694-2696);

транспортные законопроекты.

Четверг, 4 февраля:

"судебная реформа" (законопроект №3711 о судоустройстве и статусе судей);

скандальный закон про общественное здоровье (№4142);

закон про минимальное налоговое обязательство для собственников земель (№3131-д).

Пятница, 5 февраля:

законопроект про запрет пластиковых пакетов (№2051-1).

"Все-равно еще повестка поменяется. Но пока неделя весьма легкая", – подчеркнул Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем заседании Рады 29 января парламентарии приняли проект постановления о национальном плане вакцинации украинцев против COVID-19. Также они проголосовали за основу законопроект, предусматривающий преобразование "Укроборонпрома" в акционерное общество.