Рада собирается принять закон о вакцинах и выслушать Кабмин: онлайн-трансляция

В пятницу, 29 января, Верховная Рада Украины (ВРУ) собралась на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в некоторые законы и среди прочего принять проект постановления о национальном плане вакцинации украинцев против COVID-19.

Также парламентарии намерены рассмотреть вопрос об особенностях реформирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Заседание началось в 10:00, его повестка дня опубликована на официальном сайте, а трансляцию ведет канал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После часа вопросов к правительству ВРУ планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты:

о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (второе чтение, доверенность от 28.01.2021 г.);

об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины (повторное второе чтение, предоставлено 17.12.2020 г.);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения (повторное второе чтение, предоставлено 15.12.2020 г.).

В то же время парламентарии снова возьмутся за рассмотрение трех вопросов, которые не могут проголосовать уже неделю:

проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19 (проект нардепа Стефанишиной подан 21.12.2020 г.., представление Комитета – 21.12.2020 г.);

проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов (второе чтение, подан 22.12.2020 г.);

проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме (второе чтение, предоставлено 16.12.2020 г.).

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