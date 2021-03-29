Рада соберется на три внеочередные заседания

Антонина Карташева Политика 14:10, 29.03.2021 Обновлено: 14:23, 29.03.2021

Верховная Рада Украины во вторник, 30 марта, проведет три внеочередные заседания. Парламентарии решили дополнительно рассмотреть вопрос о смерти четырех украинских военных на Донбассе.

Об этом в коменатри OBOZREVATEL рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Ранее она отмечала, что планировалось всего два внеочередных.

"Планируется три внеочередных. Хотим рассмотреть постановление ВРУ о гибели украинских военных в пятницу, 26 марта", – сообщила нардеп.

Добавим, что на Востоке Украины 26 марта погибли четверо военных. Стали известны имена трех погибших героевСергей Коваль, Сергей Барнич и Максим Абрамович.

Ранее Пидласа сообщала, что в Раде будут рассматривать не только события, которые произошли под Офисом президента, но и постановления ВР об объявлении внеочередных выборов – главы города Харькова и поселка Шегини Львовской области. Также нардепы планируют досрочно прекратить полномочия народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колихаева.

Кроме этого, на внеочередных заседаниях предлагается рассмотреть:

  • перечень стратегических предприятий (№4020)

  • законопроекты по амнистии капиталов;

  • законопроект о пакете малыша №5064.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, во Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, на которой зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. Сначала в ОП оценили ущерб в 2 миллиона гривен. Позже здание отмыли.

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