Рада збереться на три позачергові засідання

Верховна Рада України у вівторок, 30 березня, проведе три позачергові засідання. Парламентарі вирішили додатково розглянути питання щодо смерті чотирьох українських військових на Донбасі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Раніше вона зазначала, що планувалося всього два позачергових.

"Планується три позачергових. Хочемо розглянути постанову ВРУ щодо загибелі українських військових у п'ятницю, 26 березня", – повідомила нардепка.

Додамо, що на Сході України 26 березня загинуло четверо військових. Стали відомі імена трьох загиблих героїв – Сергій Коваль, Сергій Барнич та Максим Абрамович.

Раніше Підласа повідомляла, що у Раді будуть розглядати не лише події, які відбулися під Офісом президента, але й постанови ВР щодо оголошення позачергових виборів – голови міста Харкова і селища Шегині Львівської області. Нардепи планують достроково припинити повноваження народних депутатів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Крім цього, на позачергових засіданнях пропонується розглянути:

перелік стратегічних підприємств (№4020);

законопроєкти щодо амністії капіталів;

законопроєкт про пакет малюка №5064.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, на якій запалили фаєри й піротехніку, облили будівлю фарбою й вибили шибки. Спочатку в ОП оцінили збиток у 2 мільйони гривень. Пізніше будівлю повністю відмили.