Рада по требованию "ЕС" и "Голоса" соберется на внеочередное заседание для рассмотрения финансирования кислородных станций в больницах. Документ

Верховная Рада Украины 4 ноября проведет внеочередное заседание, созванное по требованию фракций "Европейская Солидарность" и "Голос". Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", на заседании планируют рассмотреть выделение средств для финансирования кислородных станций в больницах. Оппозиция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания и принятия закона 5460 о кислородных станциях в больницах.

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"Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ковидных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться", – заметил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающим во время очередного ухудшения эпидемической ситуации", – констатировал Порошенко.

"Зато заведения, которые чудом смогли установить кислородные станции, в частности с нашей помощью, не сталкиваются с критической нехваткой кислорода. Оксигенная станция подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение. Поэтому мы требуем обеспечить все ковидные отделения еще и генераторами. Для чего? Чтобы избежать массового мора в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власти дилетантов забыли подготовить энергетику к зиме", – говорит лидер "ЕС".

"Поэтому мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода с портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривен. Таскать по баллонам – еще дороже", – отметил Порошенко.

"Очевидно, что ковид это надолго, и ответ на этот вызов нуждается не только в тактических, но и стратегических решениях. Проблему кислорода можно и нужно решить раз и навсегда", – говорит пятый президент.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектированию и установке кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.