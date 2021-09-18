Рада на ближайшей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации — Разумков

Верховная Рада на следующей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизацию. Профильным управлениям парламента нужно еще подготовить документ к рассмотрению.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он объяснил, почему в следующий четверг рассмотрение законопроекта о деолигархизации не произойдет (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам Разумкова, если фракции будут настаивать на том, чтобы его рассмотреть, это может произойти до вынесения решения Венецианской комиссии, поскольку регламент ВР не запрещает этого делать.

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Однако, рассмотрение законопроекта на следующей неделе маловероятен, отметил спикер парламента.

"Это мало реалистично, вернее нереалистично, потому что на следующей неделе предстоит понять, сколько времени будет необходимо профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет много времени, я думаю, что несколько дней точно пойдет", — сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своей отставке и заявил, что за должность не держится.