Сегодня, спасая нас от "злых бандеровцев" и "возвращая в лоно славянских народов и русского мира", в квартиру, недавно полученную Викой, бывшей сиротой, они лупанули из танка. Как говорит Путин - "в рамках операции по "демилитаризации" и "денацификации"... В квартиру сироты, моей 27-ой приемной дочери, из танка... В рамках "демилитаризации"... Вы всё слышите, россияне? Эй, все вы, кто "вне политики?", кто верил восемь лет в "ИхТамНетов?" Вы слышите??? Нелюди, вы слышите??? В квартиру сироты из танка.. В Мариуполе.. В 2022-ом, в рамках "демилитаризации"...

Впрочем, вам расскажут по телеку что это, как и авиационные бомбы, которые, прямо вот в эти минуты, сыпятся на Мариуполь - это просто украинский Фейк.. Это конечно всё "полк Азов творит в моём городе".. И "дочка моя" не сирота а подставная фотомодель... Это все происки запада, НАТО и ЦРУ...А ваши танки нас и наших детей, естественно "спасают"..

Скоты.. Мрази.. Нелюди.. Небеса предъявят вам счет... За ложь, за молчание, за трусость и тупое восьмилетнее согласие на оболванивание пропагандой.. За непротивление узурпаторам и маньякам чекистам, захватившим ваши страны... Счет прийдет к вам с процентами.. Впрочем, вы уже платите тысячами ваших сыновей-окупантов, тела которых гниют в полях Украины.. А я же вас просил.. умолял.. уговаривал.. Что же вы творите??

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Сейчас я не очень способен рефлексировать... Как и многие отцы, матери и дети Украины - просто вою от боли... Но если выживу - многое вам скажу...

По милости Божьей, трехгодичный сынишка Вики - жив.. Его не было там, в квартире, в этот момент.. Прости Доця, что не смог тебя защитить.. Я правда старался.. Видимо недостаточно.. До скорой встречи..