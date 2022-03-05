Путин заявил, что война в Украине 'идет по плану', и прямо признался в преступлениях. Видео

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую устроила РФ, якобы "идет по плану". Опустив глаза на листок с текстом, он убеждал, что все "происходит согласно графику".

Об этом Путин сказал в субботу, 5 марта, во время встречи с сотрудницами российского "Аэрофлота" накануне 8 марта. Это мероприятие транслировали пропагандистские телеканалы.

"Наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь", – сказал глава государства-оккупанта.

Об "успехах" солдат РФ на украинских землях, по его словам, говорит "весь ход операции". Очевидно, о том, что российская армия якобы действует согласно плану, Путину докладывают его подчиненные.

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Глава РФ также выдал, что оккупанты уже якобы уничтожили военную инфраструктуру в Украине – склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. "Не всю, но частично", – сказал он, добавив, что работа "почти завершена".

Напомним, что о войне в Украине, которая якобы "идет в строгом соответствии с графиком", Путин уже говорил 3 марта. отметим, что с тех пор уверенности в его голосе поубавилось.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина может выиграть войну с Россией. Он заявил, что все пошло не по плану Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что ключевое требование РФ к Украине – это демилитаризация. Также он сказал, что решение о начале войны в Украине якобы было для него тяжелым.