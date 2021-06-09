Путин заявил, что Украина "должна разговаривать с Донбассом", и вспомнил о ликвидации Захарченко

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине "нужно разговаривать с террористами на Донбассе". Это якобы является не его прихотью, а частью минских соглашений.

В интервью телеканалу "Россия 24", Путин сказал, что ему "есть о чем говорить" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи "ЛНР" и "ДНР", – сказал он.

По словам Путина, террористы не хотели ставить подписи под минскими соглашениями, но российская сторона заставила их это сделать.

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"Мы их убедили, что это целесообразно сделать", – добавил Путин.

Он также вспомнил о ликвидации экс-главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

"Захарченко убили и тишина, тут же никто не вспоминает, это говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у Киева нет", – сказал президент страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Украина "возникла как порождение советского периода", а законопроект "О коренных народах Украины" якобы можно сравнить с "идеями нацистской Германии".