Россия впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты 'Циркон': появились подробности. Видео

В воскресенье, 3 октября, в Баренцевом море России прошло первое испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была запущена экипажем атомной подводной лодки "Северодвинск".

Об этом сообщило издание "Комсомольская правда", ссылаясь на данные из Министерства обороны РФ. Кадры первого испытания боеголовки с борта подлодки опубликованы для широкой аудитории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее Военно-Морской флот России производил запуск ракеты "Циркон" исключительно с надводных кораблей. По словам руководства ВМФ России, заданное испытание было совершенно успешно.

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"Стрельба гиперзвуковой ракетой была произведена по условной (теоретической, – Ред.) цели в акватории Баренцевого моря. Цель была поражена в соответствии с заданными параметрами запуска", – указано в сообщении.

Отметим, что в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку партий гиперзвуковых ракет "Циркон", способных поражать наземные и надводные цели условного противника. Эта боеголовка имеет прицельную дальность свыше тысячи километров.

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