Путин взял в оборот Лукашенко, он его шантажирует, – Данилов

Россия не оставляет надежд привлечь белорусские войска к вторжению в Украину. Риски такого развития событий до сих пор сохраняются, ведь президент РФ Владимир Путин полностью контролирует своего беларусского коллегу Александра Лукашенко.

Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"К большому сожалению, окончательно мы не можем сказать, что эта угроза полностью аннулирована. Потому что Путин держит Лукашенко в своих крепких руках. Он его взял в оборот, держит, шантажирует. Как может, Лукашенко маневрирует в этом вопросе", - убежден секретарь СНБО.

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Подпитка в виде беларусской армии нужна Кремлю как воздух - после сокрушительных потерь, понесенных оккупационными войсками в Украине. До нынешнего момента Беларусь использовалась лишь как плацдарм для развертывания наступления России и "коридор" для доставки воинского контингента, топлива, техники и вооружения для оккупационных войск.

Туда же, в Беларусь, россияне вывозили значительную часть своих раненых и тела убитых, которых РФ таки соблаговолила забрать.

Данилов предостерег беларусских военных от ввязывания в войну на стороне России. И пообещал: ответ на агрессию против Украины будет очень жестким.

""Если кто-то из белорусских солдат имеет желание быть "грузом 200", то мы очень быстро все это оформим", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беларусские солдаты и офицеры устроили бунт и массово отказываются воевать против Украины.

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