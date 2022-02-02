"Давайте представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и Румынии... И начинает операцию в Крыму... Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, ВОЕВАТЬ С БЛОКОМ НАТО??" (В. Путин)

А я скажу, что у В. Путина есть шанс не только представить, но и увидеть. Конечно, если ему позволит здоровье. Вообще, без сарказма, сейчас в Украине сплошной день сурка. И я не только про слуг народа, которые снова и снова попадают в привычные для своего уровня развития и стиля жизни ситуации: в лесу тоже полезно гулять. Речь прежде всего о том, что когда заходишь почитать новости - что ни день, то разгрузка борта с оружием.

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Или планы по его очередной доставке. Я понимаю, почему российские журналисты пасутся в украинском информационном поле - по сравнению с их кладбищем у нас здесь рай для их профессии. Путин выдал свои скрытые страхи - но именно он подтолкнул Украину к таким неимоверным изменениям.

Отчасти "благодаря" ему в Европе могут смениться лидеры, и вместо купленной россиянами Германии тон задавать будут другие игроки, которые и могут, и будут. Если не дай Бог в мире случится новая война - то теперь мир знает, на кого можно положиться, а кто заблокирует поставки вооружения. Путин своей "блестящей стратегией" оставит Россию без куска газового рынка - ведь европейцы уже подыскивают других поставщиков.

Он же "подвинул" НАТО к своим границам. Он же, как говорят россияне, поднял Россию с колен (отхватив баснословные богатства и разложив их по карманам своих друзей), а теперь ту же Россию толкнет с горки, ибо поднять ее уже не выйдет. Собственно, вот оно - лицо наших соседей. И никакой не Толстой с Лермонтовым - а матерящийся Шнур, вызывающие стыд российские туристы в Турции, буряты на Донбассе (привет, Улан-Удэ!), тонущие подводные лодки, дипломаты-наркокурьеры, страшная Захарова, тайно обожающая Америку... Вся "элита" России, облюбовавшая Лондон... Нет, Никой не Толстой с Лермонтовым. И они ещё говорят - мы "предали" Россию! Мы. "Предали". Как можно передать то, что к тебе отношения не имеет?..