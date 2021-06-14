Путин: у нас нет привычки кого-то убивать

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин отвергает критику внутренних репрессий и отрицает, что отдал приказ расправиться со своим политическим противником Алексеем Навальным. Он также прокомментировал условия Навального в тюрьме.

В эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. Так президент РФ ответил на вопрос журналиста, отдавал ли он распоряжение о покушении на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Когда Путина спросили, было ли "совпадением" то, что за последние годы убили нескольких его политических соперников, он ответил довольно дерзким заявлением.

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"У нас нет такой привычки – кого-нибудь убивать", – сказал Путин.

Вместе с тем президент России, которого Байден назвал убийцей, не дал гарантий, что Навальный выйдет из тюрьмы живым.

"Послушайте, такие решения в этой стране не принимает президент", – сказал он.

Путин также заявил, что условия содержания в колонии оппозиционера ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные.

"К нему применяются те же меры, что и к остальным заключенным. С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-либо другим", – добавил Путин.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и обвинил его в "очернении" своей репутации.

Также OBOZREVATEL писал, что саммит Джо Байдена и Владимира Путина запланирован на среду, 16 июня. Он пройдет в Швейцарии на знаменитой вилле Ла Гранж.