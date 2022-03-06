Путин просчитался с Украиной, ему грозит потеря власти – Bloomberg

Президент России Владимир Путин совершил ошибку, когда решил пойти на вторжение в Украину. Он не учел ограниченные возможности своего государства и армии, а также сопротивление, которое сейчас оказывают украинцы.

Такой просчет может стоить Путину его власти. Такое заявление сделал главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич, пишет Bloomberg.

Он считает, что крах Путина как лидера России может произойти уже в ближайшие 12 месяцев. Эксперт подчеркнул, что, когда политики принимают чрезвычайно плохие решения и игнорируют при этом свои ограниченные возможности, их ждет наказание.

"Во-первых, украинцы борются очень, очень жестко. Во-вторых, российские военные не имели опыта ведения настоящих войн. И в-третьих, Украина является очень сложным местом для вторжения", – Папич перечислил ошибки, допущенные Путиным.

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Стратег добавил, что война в Украине, во время которой погибают как наши защитники, так и мирные жители, это ужасное событие, однако оно дает надежду, потому что сейчас происходит "рождение действительно самосознательной нации". По его мнению, у нашей страны большой потенциал.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия совершила целый ряд ошибок, решив начать наступление на территорию Украины. Какие именно, читайте по ссылке.

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