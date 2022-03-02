Путин планировал захватить Украину за три дня: СБУ показала видео с признанием российского оккупанта

Путин рассчитывал захватить Украину блицкригом за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим военным.

СБУ обнародовала очередное видео с допросом солдата вражеской армии. Пленный рассказал, что им объяснили – , они должны пройти маршем по определенному маршруту.

По приказу высшего руководства РФ за день до похода у солдат забрали телефоны и документы. Им выдали продукты и воду на три дня, именно через такое время они должны были вернуться в лагерь.

"24 числа на учениях нам сказали, что мы пойдем маршем по определенному маршруту. Взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. Этой же ночью мы пересекли границу Украины", – рассказал пленный.

Видео дня

Понятие "фронтовой дружбы" у россиян тоже специфично. На другой день "марша" сломалась машина, в которой ехал этот пленник. Колонна спокойно прошла мимо своих коллег, не оказав помощи и оставив их на произвол судьбы.

"Прозвучал взрыв, мы побежали в лес, там прятались. На четвертый день наткнулись на отряд территориальной обороны, пытались убежать, они нас догнали, предложили сдать оружие, пообещали, что ничего не будет. Мы добровольно сдались в плен и сложили оружие", – рассказал пленник.

Эта видеозапись стала очередным доказательством того, что кремлевский план блицкрига уже провалился.

"Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Итого победим!", – подчеркнули силовики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут в Украину лично. О принятом решении сообщил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко.