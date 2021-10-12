В последние недели мы наблюдаем стремительный рост цены газа в Европе. Она достигла в один момент пикового показателя в 1900 долларов за тысячу кубометров. Это исторический максимум. Впервые рекордную отметку газ пробил 28 сентября нынешнего года. И эта история имеет непосредственное отношение к завершению строительства Северного потока-2.

Владимир Путин, заявляя в свое время о том, что необходимо построить газопроводы в обход Украины – в частности, Южный поток, Северный поток, Северный поток-2 – всячески настаивал на экономической составляющей этого проекта, говоря о том, что завершение строительства Северного потока-2 в первую очередь будет выгодно самим европейским потребителям российского газа. Поскольку цена на него в таком случае снизится.

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Однако после завершения многомиллиардного проекта Северный поток-2 мы наблюдаем прямо противоположную картину. Это вовсе не случайность. Европейский Союз зависит от поставок российского газа на 35%. Тем не менее, еще даже не запустив в действие Северный поток-2, Путин сделал все для того, чтобы максимально повысить стоимость газа для европейцев, используя газ в качестве политического оружия. Разве об этом не предупреждали американские политики, политики из Украины и многих других европейских стран? Именно об этом они говорили, предупреждая, что именно Газпром и Владимир Путин будут всячески использовать российский газ в качестве оружия политического давления на европейские правительства.

И что мы наблюдаем сразу же после заявлений Путина о том, что Украина, оказывается, несамостоятельный и ненадежный транзитер российского газа?

Буквально на днях Путин сделал сенсационное заявление. Он заявил о том, что украинская ГТС не выдержит, если увеличить через нее поставки российского газа. Она давно не ремонтировалась, - заявил Путин на правительственном совещании по вопросам развития энергетики.

Прямая цитата: "Она (газотранспортная система Украины) не ремонтировалась десятилетиями. И там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия".

Кроме того, Путин заявил, что Россия превысила обязательства по поставкам газа через территорию Украины в нынешнем году более чем на 8%. И напомнил, что согласно контракту российский Газпром должен поставлять через территорию Украины 40 млрд кубометров в год. Действующий контракт между Украиной и Газпромом истекает в 2024 году.

И вот мы наблюдаем, каким образом Путин будет использовать газ в качестве политического оружия. Он четко посылает сигнал европейским лидерам: будьте друзьями Кремлю, снимите с нас антироссийские санкции – и тогда, возможно, мы пересмотрим для вас цену газа.

И вот прямой пример того, как работает подобная гибридная газовая дипломатия. Президент Сербии Александр Вучич обратился к российскому коллеге с просьбой предоставить его стране максимально выгодную цену на газ в Европе. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил вице-премьера Борисова – и мне не стыдно это признать. Мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе", - сказал Вучич.

Что значит "самая благоприятная цена в Европе"? Для Сербии важно продлить долгосрочный контракт с РФ и обеспечить сохранение цены на газ на текущем уровне. А это 270 долларов за тысячу кубометров. То есть цена – более чем в 4 раза отличающаяся от нынешней рыночной цены на газ на европейских рынках. В 4 раза!

Естественно, президент Сербии посылает Москве сигналы не просто так. Он говорит о том, что "мы готовы обменять собственную независимость, мы готовы вести разговоры о дальнейших проектах сотрудничества с Москвой", в том числе, лоббировать снятие антироссийских санкций на уровне Европейского Союза, куда Сербию, кстати, недавно передумали приглашать.

То же самое примерно думают и во многих других европейских правительствах, для которых принцип just business стоит на первом месте, намного выше пресловутых европейских ценностей, намного выше солидарности с Украиной. И в самое ближайшее время мы увидим, уже после формирования нового федерального правительства в Германии, как эта "газовая дипломатия" работает в практических условиях.

У Путина слишком много друзей в Европейском Союзе, лидеры той же Венгрии, Германии, Австрии, в конце концов Италии, которые всегда готовы пойти навстречу "дорогому другу Владимиру". У Путина складывается практически идеальная ситуация. После многих лет пребывания в статусе ренегата европейской политики, получив в свое распоряжение мощнейший инструмент, еще более усилившийся – газовую дубину – Путин будет использовать ее для быстрого продвижения собственных интересов. Естественно, главным интересом для Кремля на сегодняшний день является смягчение или полное снятие санкций, которые были введены ЕС за аннексию Крыма и ведение агрессивной войны на Донбассе.

Кстати, об этом же, не скрываясь, Владимир Путин заявил недавно через Дмитрия Медведева, выбрав именно его в качестве эмиссара передачи месседжа главы Кремля.

На улице Банковой в Офисе президента показали свою неготовность анализировать информацию и посмотреть трезво на сложившуюся ситуацию в отношениях с Кремлем.

Вместо того, чтобы правильно истолковать поступивший сигнал из Кремля, связанный с тем, что именно Медведев, политик, во многом отстраненный от серьезных процессов управления политической ситуацией в России, политик, по сути, деградировавший с момента его отставки с поста российского премьер-министра был выбран совершенно не случайно для того, чтобы передать "черную метку" украинскому президенту. Для Путина было важно унизить, именно публично унизить Владимира Путина, адресовав ему угрожающий и унижающий месседж именно через такого чиновника, как Медведев. Что он, в принципе, послушно и исполнил, написав, а точнее – подписав статью, которую за него написали, в российском издании Коммерсант "Почему нельзя иметь дело с нынешними украинским властями".

Именно послание сигнала через такого третьесортного чиновника, как Дмитрий Медведев, Путин рассматривает как предложение Владимиру Зеленскому принять его ультиматум. Ультиматум, касающийся неких условий, о которых намекает Медведев в этой самой статье. Он говорит о том, что украинская сторона не выполнила неких условий, неких договоренностей, которые были заключены ранее. И по какой-то непонятной причине Владимир Зеленский эти условия выполнять отказался. И вот теперь Кремль предъявляет ему счет. Причем делает это нагло, в унизительной форме, посылает ему очень четкий сигнал. Если Владимир Зеленский так сильно жаждет встречи в Владимиром Путиным, ему необходимо выполнить или по крайней мере – передать через закрытые каналы готовность к капитуляции.

К глубочайшему сожалению, за огромным количеством скандалов, связанных с Pandora Papers, офшорами, скандалами, связанными со "слугами", коррупцией, ДТП, Мецгером, Укрексимбанком – мы упустили одну очень важную историю. Украинская власть не использовала благоприятный летний период для того, чтобы закачать необходимое количество газа в наши газохранилища. Таким образом к зиме Украина подходит практически не подготовленной. Повсеместно мы наблюдаем в Украине, когда местные частные газовые компании разрывают уже заключенные газовые контракты с украинскими по требителями, поскольку цена, которая заложена в них, естественно, их не устраивает – с учетом резкого, просто гигантского скачка цен на газ на европейских рынках.

К зиме Украина подошла максимально обезоруженной. А российский президент находится в супервыгодной ситуации. В ситуации win-win. И в ситуации с европейцами, и в ситуации с Украиной.

Единственное, что сейчас остается Владимиру Путину – это просто выжидать. Выжидать наступления зимы. Выжидать прихода морозов. Когда победа может сама упасть ему в руки.

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