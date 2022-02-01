Путин настроен серьезно, но паниковать не стоит: Селезнев объяснил, почему большой войны не будет

Президент страны-агрессора России Владимир Путин имеет серьезные намерения в отношении Украины. Однако для истерии из-за опасности масштабного вторжения войск РФ в Украину оснований нет.

Также нет оснований для эвакуации дипломатов западных стран из Киева. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Комментируя последние прогнозы относительно большой войны России против Украины, он обратил внимание на то, что концентрация войск у границ с Украиной – дорогое удовольствие, а значит, может быть определенным показателем намерений Кремля.

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"Мы должны понимать, что Владимир Путин настроен достаточно серьезно. Ведь одновременное содержание у государственной границы между РФ и Украиной такого большого количества войск с тенденцией к росту – это довольно дорогостоящая прихоть", – сказал Селезнев.

Он также напомнил, что в начале февраля начнутся совместные российско-белорусские учения на территории Беларуси. "И конечно, эта группировка войск возрастет".

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации Украине необходимо готовиться "к любому проявлению агрессии со стороны сопредельной страны", но не сеять панических настроений.

"Концентрироваться и создавать определенную истерию в украинском обществе я бы не советовал хотя бы потому, что для крупномасштабного проекта по оккупации Украины у Владимира Путина сейчас нет ни сил, ни средств", – подчеркнул он.

В этом контексте Селезнев назвал "достаточно странной" позицию ряда стран Запада, принявших решение об эвакуации сотрудников своих посольств из Киева. "Не столь критическая ситуация внутри страны для того, чтобы принимать такие чрезвычайные меры", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к любому сценарию развития событий. Ведется усиленная подготовка украинских военных.