Путин отведет войска? Генерал ВСУ дал неожиданный прогноз относительно войны на Донбассе

В ближайшее время на Донбассе произойдет деэскалация. Возможен отвод войск РФ от границ Украины.

Однако угроза масштабного вторжения России в Украину остается актуальной. Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Принципиально, по некоторым внешним признакам, можно говорить о том, что в ближайшее время наращивание группировки российских сил на наших границах будет остановлено. Должен состояться постепенный отвод войск", – сказал он.

"Что касается отвода – посмотрим, но эскалацию в ближайшее время я не прогнозирую", – уточнил генерал.

Он добавил, что пришел к таким выводам на основании "совокупности заявлений разных лидеров, их помощников, заместителей и т.д.".

"Операция сейчас не проводится, остановлено наращивание потенциала. Количество батальонных тактических групп таково, что начинать ведение широкомасштабных действий можно, но только с применением воздушно-космических сил РФ, то есть применять боевую авиацию, ракетные войска, артиллерию и т.д. К этому Путин пока не готов", – заметил Романенко.

"Мы выиграли время для того, чтобы продолжать наращивать военный потенциал ВСУ, других силовых структур и проводить в государстве соответствующие реформы в случае широкомасштабной войны с Россией. Однако окончательное решение по этому поводу Путин еще не принял", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 7 декабря Министерство обороны Украины сообщило, что Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. На передовых позициях противник увеличил количество снайперов.