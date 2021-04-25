Путин хочет восстановить российскую империю, – глава Минобороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что политика президента России Владимира Путина направлена ​​на восстановление российской империи.

Об этом глава польского оборонного ведомства заявил в интервью Polskie Radio. По словам Блащака, нынешние события на украинско-российской границе вызвали беспокойство в Польше.

Министр напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году и процитировал покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".

Блащак отметил, что Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.

"Силы союзников расположены на восточном фланге НАТО. Есть американские войска в Польше, есть британские войска, есть румынские и хорватские войска, мы присутствуем в Латвии, мы присутствуем в Румынии. Мы показываем, что мы близки, готовы и солидарны друг с другом. Таким образом мы сдерживаем потенциального агрессораа", – сказал Блащак.

Как сообщал OBOZREVATEL: