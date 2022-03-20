'Путин хочет окружить Киев, а Байден – Путина': какую стратегию выбрал президент США

Президент США Джо Байден всегда говорит, что международные отношения касаются прежде всего отношений, и он их развивал с президентом России Владимиром Путиным в течение двух десятилетий. Байден предупреждал, что Путин мечтает о восстановлении авторитарной империи, еще во времена, когда был сенатором от штата Делавер.

Во время президентской избирательной кампании он не раз говорил, что знает, что Путин не хочет его победы. С начала своего пребывания в должности президента Байден полагался на свое понимание российского лидера, чтобы сформировать собственное отношение к нему. Об этом говорится в материале CNN.

Это проявляется даже в том, как Байден обращается с Путиным, неоднократно в разговоре прерывая то, что он и его помощники видят как стратегию российского президента, направленную на то, чтобы запутать и озадачить.

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Согласно десятку интервью с должностными лицами Белого дома, членами Конгресса и другими, Байден сознательно работал с союзниками за рубежом, чтобы отказать российскому лидеру в развитии отношений "один на один" между Вашингтоном и Москвой.

Он также сознательно работал внутри страны над тем, чтобы деполитизировать оппозицию относительно вторжения России в Украину, так что даже среди республиканцев поддержка Путина была смещена на задний план, а осуждение российского лидера стало одним из основных направлений двухпартийного соглашения с тех пор, как Байден стал президентом.

Байден даже усилил свою риторику, назвав Путина "военным преступником", "диктатором-убийцей" и "чистым головорезом".

"Путин пытается окружить и взять в кольцо Киев. То, что Байден пытается сделать – чтобы весь мир окружал Путина", – сказал демократ Грег Микс, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Еще во время президентской гонки в США в 2020 году Байден рассказывал о надвигающемся противостоянии.

"У Путина есть одна главная цель: сломать НАТО, ослабить западный альянс и еще больше уменьшить нашу способность конкурировать в Тихоокеанском регионе, задумывая что-то с Китаем. Этого не произойдет во время моей каденции", – заявлял Байден.

Несмотря на то, что Байден сейчас еще больше усилил свою риторику относительно Путина, пока это максимум, который он может себе позволить, прежде чем перейти к эскалации, которой так отчаянно пытается избежать.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным. Однако он предупредил, что, если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

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