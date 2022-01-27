Открытая военная помощь ОРДЛО — это колоссальная смена кремлевской повестки дня: от завоевания пол-Европы (собирайте манатки и убирайтесь!) до сохранения огрызка Новороссии.

Путин дрогнул или уже произошёл госпереворот?

Кроме того, это отказ от доктрины Лаврова — "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он на нем извивается как можно дольше".

Открытая военная помощь ОРДЛО ликвидирует минский крючок-удавку автоматически. Операция спасения лица Путина (если в нем еще есть необходимость) будет проходить под лозунгом — "мы защитили народ Донбасса от бендеровского геноцида". Полагаю, что Киев охотно присоединится к этой операции, предложив классическое замораживание конфликта: введение миротворческого контингента ООН в зону разграничения сторон. Это позволит Зеленскому выполнить, наконец, своё основное предвыборное обещание — перемирие. Украинские солдаты перестанут гибнуть на Востоке страны.

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А подлинный мир — возвращение Украине оккупированных агрессором территорий — обязательно наступит в не столь отдаленной исторической перспективе.