Путин добился, чего хотел: экс-депутат Госдумы высказался, будет ли вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин якобы добился всего, чего хотел, используя войска возле границы с Украиной. Теперь он на первых полосах всей западной прессы и с ним общаются все мировые лидеры.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 января заявил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. По его мнению, сейчас вторжение маловероятно из-за нескольких факторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гудков полагает, что полномасштабная война не повысит рейтинг президента страны-агрессора. Также Запад введет санкции, которые ударят по его ближайшему окружению.

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"Вторжение – означает поражение для Путина внутри страны", – сказал бывший депутат.

Он также подчеркнул, что российский президент и так уже решил все свои проблемы.

"С ним никто не разговаривал в последнее время, он был в изоляции. Теперь он на первых полосах всей западной прессы, и ему это нравится. Более того, запад уже продекларировал, что будет вводить санкции только в случае вторжения. Теперь все: лишь бы не было войны, теперь с Путиным мы разговариваем, а что в стране происходит (Навальный сидит, репрессии) – это уже никого не интересует. Все, он остановил санкции, он снова в центре внимания всех мировых СМИ. С ним ведут переговоры (президент США Джо) Байден, все мировые лидеры. То есть, все проблемы решены", – убежден Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший депутат Госдумы Гудков заявлял, что Путин якобы хочет пойти еще на два президентских срока и будет пытаться поднять свой рейтинг, но без "военной авантюры".