Гудков озвучил план Путина до 2024 года, исключив "военную авантюру"

Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков озвучил план главы РФ Владимира Путина до 2024 года. По его словам, политик хочет пойти еще на два президентских срока и для этого будет пытаться поднять свой рейтинг, но без "военной авантюры".

Об этом Гудков сказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24". Он считает, что Путин должен предложить гражданам "что-то такое, чтобы все снова стали аплодировать и избрали его".

"Военно-политическая авантюра даст результат с точностью наоборот. Поэтому, скорее всего, будет какая-то игра Путина с Беларусью по присоединению", – сказал Гудков.

Он напомнил, что перед выборами российская власть устраивает "перфомансы" в виде военных авантюр для повышения рейтинга.

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"В 2014 году вы не представляете, какая была пропаганда, истерия, это действительно работало. Сейчас все очень сильно поменялось. С тех пор у нас семь лет идет снижение уровня жизни", – добавил экс-депутат Госдумы.

Гудков рассказал, что у россиян на закрытом социальном опросе спросили об основных страхах после скопления войск вдоль границ с Украиной.

"У людей спросили, какие у них основные страхи – страх войны стал страхом практически №1. Это говорит о том, что российские граждане сейчас никакую военную авантюру не поддержат. И даже если российский режим нечто подобное попробует начать, то результат с точки зрения рейтинга будет ровно обратным", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Украине "нужно разговаривать с террористами на Донбассе". Это якобы является не его прихотью, а частью минских соглашений.