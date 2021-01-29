Сначала новость, которую можно прочесть с облегчением: Волжский городской суд Волгоградской области постановил отпустить осужденного по "московскому делу" Егора Лесных условно-досрочно. По версии следствия, на акции протеста 27 июля 2019 года он повалил на землю нацгвардейца и пнул ногой полицейского. Вину Егор Лесных не признал, и был отправлен в тюрьму. Теперь уже мало кто помнит события лета 2019-го: оно кажется таким далеким, как в прошлой жизни.

Память у леммингов короткая, и вчерашние события выпадают из полушарий на "раз-два", поэтому их можно активировать одними и теми же призывами до бесконечности – пока не кончится жизнь. "Встань и иди, и ничего не бойся" - призывно щелкнуло в мозгу, и организм вывалился на улицу всем туловищем, чтобы немедленно отовариться и отправиться в околоток. Спрашивается – за что? Какова цель? Может, вместо бездумных гуляний по улице Советской да площади Ленина – пойти, да отбить вождя? Разобрать Матросскую тишину по кирпичику? Но это уже экстремизм. Тогда каков мотив? Ну, серьезно… А никакого. Выход ради выхода. Покричать "Путин – вор!", что – так себе обвинение, поскакать перед тупыми полицаями, нащелкать фоточек для "Инсты" и наснимать видосиков для "Тик-Тока". "Я тут был на революции! Славно потусовался, и даже дубинкой не огрёб!.."

Но так случается далеко не всегда. По всей стране 23 января было задержано около 3 тысяч человек, и теперь остается только гадать, сколько уголовных дел будет заведено по итогам этого бесцельного "паровыпускания". Молодой чеченец Саид-Магомед Джумаев, мгновенно ставший "звездой" соцсетей, был оперативно "срисован" ментами, после чего задержан в Псковской области при попытке свалить в Латвию. Хорошая была попытка – с единственной ошибкой: не надо брать с собой смартфон. Отследят. Что и было сделано. А еще Следком предъявил обвинение 35-летней Ольге Бендас в нападении на полицейского 23 января. Уроженка Украины, проживающая в Москве, ударила сотрудника правоохранительных органов и похитила его дубинку. Женщину задержала полиция, после чего она полностью признала свою вину. Где вы, Леонид Волков, обещавший помочь каждому, кто окажется в шерстяных лапах путинистов? Где же ваша всесокрушающая адвокатура? Или она уже пашет на "генералов протеста" типа Любови Соболь, и тут уже не до "рядовых волонтеров"?

Неприятно озвучивать эту догадку, но, похоже, общество столкнулось с уникальной полит-технологией, когда всего лишь за пару уик-эндов посредством контролируемого выхода фокус-группы недовольных Кремль получает исчерпывающее социологическое исследование с четким сканированием настроений внушительной части общества, включая идентификацию личности каждого, кто решился выйти на протест. Кто и чем недоволен? - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания. Каковы требования и как далеко готов зайти в своих действиях отдельно взятый гражданин? При этом кремлевские умельцы получают точный и объемный замер настроений по всей стране, с градусом накала и сформулированными лозунгами, после чего в Администрации Президента составляются "столичные и региональные кейсы", по результатам которых готовятся кадровые решения. Сколько недовольных вышло в Барнауле? А в Иркутске? Была ли необходимость в жестких действиях силовиков? Если была, то почему не разгоняли? А если разгоняли, то почему недостаточно жестко? В каком городе протестующие проявляли готовность к сопротивлению? Какая возрастная категория доминировала в протесте? Для окончательного оформления доклада, который ляжет к Путину на стол в ближайшие дни, нужен еще один – контрольный замер, назначенный на воскресенье, 31 января. После этого начнутся кадровые перестановки по регионам – с учетом необходимого срочного переформатирования системы в режим военной диктатуры.

Реплика Симоньянихи о присоединении Донбасса прозвучала не просто так: в ставке гавнокомандующего вновь склонились над картой, начерченной пахан-фюрером в 2014-м году. Все, что так долго откладывалось и тлело, должно будет с новой силой воспламениться в 2021-м. Задача – не только удержать власть, но и кардинально ее укрепить. Сделать это можно только посредством резкого повышения ставок. Внезапная полномасштабная война с Украиной с отторжением части территорий и отсечением её от Черного моря может стать шоком для всего мира. К такому развитию событий ни в Европе, ни в США явно не готовы, и подобный демарш способен укрепить позиции диктатора. Кто рискнет дать по наглой ботоксной морде? Североатлантический альянс? Но Украина – не член НАТО, так что "глубочайшая озабоченность" - наше всё. Конечно, возможно отключение от SWIFT, но путинисты к этому и так уже готовы. Равно как и к экономическому эмбарго: ничего страшного, с Китаем будем торговать. Речь Путина в Давосе, насыщенная намеками на грозящее миру военное столкновение – вплоть до глобального – нужно понимать, как готовность ударить первым и довести дело с недорасчлененной Украиной до конца. Конфликт с Западом требует окончательного разрешения: Путин жаждет итогового передела мира. Цитата: "В мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов". Мафиозно-фашистская система Путина – вот он, второй полюс, сформированный гауляйтером Всея Руси за 21 год. И этот полюс нуждается в признании, которое так упорно не дает мировой полит-истэблишмент. От него требуется раз и навсегда легитимировать исключительное право криминального Интернационала на лживую пропаганду, коррупцию и военную агрессию. А раз такого права никто не дает – придется тупо схватить шахматную доску и ударить соперника по кумполу – для острастки. Шок и деморализация – наше все!

А жертв кремлевской социологии, действительно, жаль. Ведь изнутри не видно, как технологично над ними ставят опыты высоколобые дяди, совершенствуя манипулятивные механизмы системы. Только все напрасно: фашня все равно рано или поздно свалится в большую войну. Она без нее не сможет. В ней и сгорит.

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