Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна-НАТО - відрапортували в українському Міністерстві оборони. Але що це означає насправді?

Оголошення зараз про початок нового циклу участі України в Процес планування і оцінки сил (ППОС) виглядає намаганням представити це як перемогу. Але якщо називати речі своїми іменами - то це так влада "продає слона" суспільству, видаючи за перемогу те, в чому Україна бере участь вже більше чверті сторіччя.

Справа в тому, що Процес планування і оцінки сил (ППОС) - це лише однин із 12-ти механізмів співробітництва в рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру" (ПЗМ). До якої Україна приєднались першою серед країн СНД ще в.... 1994 році.

ППОС є ключовим механізмом Альянсу для досягнення взаємосумісності збройних сил країн-новачків з ЗС країн-членів Альянсу, а також у реформуванні безпекового та оборонного сектору відповідно до євроатлантичних стандартів.

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Висновок військових експертів НАТО щодо достатнього рівня взаємосумісності збройних сил береться за основу при ухваленні Північноатлантичною радою рішення про надання ПДЧ країні-аспіранту.

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти нашої держави участь України у ППОС за взаємною згодою сторін було тимчасово призупинено. Але у вересні 2015 року Україна знову відновила участь у ППОС . І позитивні висновки за результатами участі України в цьому Процесі мали стати частиною рішення червневого саміту НАТО про надання Україні ПДЧ.

То ж чому зараз знову виникла така увага до ППОС? Напевно, аби медійно прикрити провалену підготовку до червневого саміту НАТО, на якому Україна могла і мала отримати ПДЧ. Але вже не отримає. Мало того, Київ навіть не запросили на цей захід.

Наступного разу експерти НАТО будуть готові дати свій висновок щодо можливості надання Україні ПДЧ лише через чотири роки, тобто по завершенню участі України в черговому циклі Процесу планування та оцінки сил, про початок якої влада зараз так пафосно оголосила.

Це вже навіть не відкат, а стрибок назад.

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