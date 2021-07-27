Против заместителя генпрокурора Мамедова открыли дисциплинарное производство

Против Гюндуз Мамедов, заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктов, открыто дисциплинарное производство. До его завершения Мамедова не могут освободить от административной должности по собственному желанию.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина". Отмечается, что в настоящее время кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращение об увольнении заместителя Венедиктовой.

Дисциплинарное производство против Мамедова кадровая комиссия начала еще 6 июля 2021. На последнем заседании, которое состоялось 22 июля, адвокаты заместителя Венедиктовой попросили перенести рассмотрение дела из-за того, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа.

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В офисе генпрокурора отметили, что весь период после открытия дисциплинарного производства Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, а сейчас снова находится на больничном. В ведомстве утверждают, что действуют в рамках действующего законодательства.

"Поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть освобожден от административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", — объясняют в Офисе генпрокурора.

Напомним, что Гюндуз Мамедов отработал в прокуратуре 25 лет. Он руководил "Департаментом войны", который расследовал военные преступления – Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

В начале июля 2021 его лишили управления Департаментом. Кроме того, в ОГП досрочно прекратили Мамедову доступ к государственной тайне, сократили должность заместителя генерального прокурора и зарегистрировали ряд дисциплинарных и уголовных производств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гюндуз Мамедов решил уволиться с должности, написав заявление по собственному желанию. Причиной стало то, что Офис генпрокурора якобы создает "сложные условия работы" и блокирует выполнение своих должностных обязанностей.