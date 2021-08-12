Производители "зеленой" энергии предупредили Гетманцева о незаконности решения по новому акцизу

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Введение акциза для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства

Намерение правительства ввести новый акцизный налог для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства и международных обязательств Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении директора Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУАЕ) Александры Гуменюк и главы Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрея Конеченкова во время рабочего совещания с председателем комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев.

"Введение акцизного налога является нарушением гарантий, предоставленных государством в статье 9-4 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии". Это ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей электрической энергии из ВИЭ, поскольку приведет к увеличению размера налоговых обязательств, которые должны выплачиваться такими производителями "зеленой" энергии, и фактического изъятия части их дохода", – говорится в сообщении ЕУАЕ.

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На рабочей встрече с депутатами налогового комитета ведущие ассоциации сектора возобновляемой энергетики выступили категорически против введения незаконного акциза на "зеленую" энергию в размере 3,2%.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того, Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%.

Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

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