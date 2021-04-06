Проект о частных пенсионных фондах несет риск потери накоплений украинцев, – Тимошенко

Инициатива властей о введении накопительного уровня пенсионной системы – это создание нового МММ в стране, в результате чего граждане потеряют свои пенсионные сбережения.

Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Они внесли в ВР и проталкивают закон о частных пенсионных фондах. Законом предусмотрено, что и работодатель, и человек будет платить взносы в частный пенсионный фонд. В этом законе нет ни гарантии сохранения этих денег, ни ответственности владельца пенсионного фонда, ни ограничения – в какие рискованные или не рискованные операции могут вкладываться эти средства пенсионного фонда. Нет никакой государственной гарантии на сохранение этих денег", – рассказала Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула: в случае введения такой системы, когда отсутствуют какие-либо государственные гарантии сохранности пенсионных накоплений, люди рискуют потерять свои сбережения.

"Закон, который открывает новое МММ или кредитный союз, или как угодно назовите, где будут налоги платиться в частные пенсионные фонды, причем не во все, а только в те, которые там под столом выберут, кто будет уполномочен получить лицензию. А когда человек уйдет на пенсию, то он не найдет ни пенсионного фонда, ни его владельца, ни своих средств, ни какой-то ответственности государства", – пояснила Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" считает, что инициатива властей ввести второй уровень пенсионной системы является попыткой инвентаризировать все финансовые потоки и приватизировать их.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные властью варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов подчеркнул: введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.