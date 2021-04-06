Проєкт про приватні пенсійні фонди несе ризик втрати накопичень українців, – Тимошенко

Ініціатива влади про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи – це створення нового МММ в країні, в результаті чого громадяни втратять свої пенсійні заощадження.

Про це заявила народний депутат Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вони внесли у ВР і проштовхують закон про приватні пенсійні фонди. Законом передбачено, що і роботодавець, і людина буде платити внески в приватний пенсійний фонд. В цьому законі немає ні гарантії збереження цих грошей, ні відповідальності власника пенсійного фонду, ні обмеження – в які ризиковані чи не ризиковані операції можуть вкладатися ці кошти пенсійного фонду. Немає ніякої державної гарантії на збереження цих грошей", - розповіла Юлія Тимошенко.

Вона наголосила: у разі запровадження такої системи, коли відсутні будь-які державні гарантії щодо збереження пенсійних накопичень, люди ризикують втратити свої заощадження.

"Закон, який відкриває нове МММ або кредитну спілку, або як завгодно назвіть, де будуть податки платитися в приватні пенсійні фонди, причому не в усі, а лише в ті, які там під столом виберуть, хто буде уповноважений отримати ліцензію. А коли людина піде на пенсію, то вона не знайде ні пенсійного фонду, ні його власника, ні своїх коштів, ні якоїсь відповідальності держави", - пояснила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" вважає, що ініціатива влади запровадити другий рівень пенсійної системи є спробою інвентаризувати всі фінансові потоки та приватизувати їх.

Раніше народний депутат Вікторія Гриб заявила, що запропоновані владою варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки не передбачені механізми захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Водночас народний депутат України Муса Магомедов наголосив: введення другого рівня пенсійної реформи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди.