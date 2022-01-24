Проект 'экономического паспорта' в нынешней редакции не даст умножения средств – нардеп

Власть не предложила механизмов защиты от обесценивания средств, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, а без этого запускать "экономический паспорт" нельзя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алены Шкрум.

"Весь международный опыт говорит о том, что такие суверенные фонды и в Кувейте, и в Норвегии, и в США, и в Аляске, и в Канаде, и в Катаре, и в других странах... И они не только аккумулируют деньги от какого-то ресурса, а они еще эти деньги реинвестируют. Иначе нет смысла просто аккумулировать их и держать у себя на счетах",– рассказала Шкрум.

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В то же время, по ее словам, в законопроекте по "экономическому паспорту" такие механизмы не предусмотрены, а значит, аккумулированные средства просто обесценятся.

"Деньги имеют такую ​​привычку обесцениваться, терять свою цену через год, через два, а тем более через 15-20 лет, как мы это планируем. Поэтому фонд должен инвестировать эти средства и фонд должен их приумножать", – подчеркнула Шкрум.

По ее мнению, идея инвестирования средств фонда в облигации внутреннего государственного займа не позволит увеличить накопление, поскольку это является лишь переводом средств с одного бюджетного счета на другой.

"Для меня наиболее концептуальная проблема - это доходность фонда, которая будет формироваться за счет этих поступлений ренты, что будут вкладываться в облигации внутреннего государственного займа. И вот здесь я не понимаю пока позицию Минфина, потому что по факту это не создание никакой прибавочной стоимости ни для страны, ни для экономики, а перекладывание прямо из одного кармана денег Минфина в другой карман", – пояснила Шкрум.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитен.

В то же время, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект должен быть доработан, чтобы избежать серьезных рисков для госбюджета.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.