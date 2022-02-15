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Объявлено, что Государственная Дума РФ "приняла обращение к Президенту РФ с просьбой "признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР"".

Дадим краткий правовой анализ указанному шагу.

Как Государственная Дума РФ, так и Президент РФ действуют в рамках полномочий, закрепленных в Конституции РФ.

Вопросы признания иностранных государств относятся к исключительной компетенции Президента РФ.

Государственная Дума принимает постановления только по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ.

Принятия такового рода обращений к Президенту РФ не отнесены Конституцией РФ к компетенции Госдумы РФ.

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Таким образом, указанное обращение можно расценивать не более как неправовой акт, элемент давления на Украину и мировое сообщество и очередной нелегитимный шаг в гибридной войне РФ против Украины.