Признание "Л/ДНР" – нелегитимный шаг в гибридной войне РФ против Украины
Объявлено, что Государственная Дума РФ "приняла обращение к Президенту РФ с просьбой "признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР"".
Дадим краткий правовой анализ указанному шагу.
Как Государственная Дума РФ, так и Президент РФ действуют в рамках полномочий, закрепленных в Конституции РФ.
Вопросы признания иностранных государств относятся к исключительной компетенции Президента РФ.
Государственная Дума принимает постановления только по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией РФ.
Принятия такового рода обращений к Президенту РФ не отнесены Конституцией РФ к компетенции Госдумы РФ.
Таким образом, указанное обращение можно расценивать не более как неправовой акт, элемент давления на Украину и мировое сообщество и очередной нелегитимный шаг в гибридной войне РФ против Украины.
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