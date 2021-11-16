Европе придется делать выбор между газом РФ и поддержкой Украины: Джонсон заявил о рисках эскалации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с Российской Федерацией, потому что привержена демократическим ценностям и суверенитету. Также он подчеркнул, что Европе придется сделать окончательный выбор между российским газом и защитой Украины.

Об этом британский премьер заявил во время выступления в Лондоне 15 ноября, сообщает пресс-служба правительства Великобритании. Джонсон обратил внимание, что на границе между Украиной и Россией продолжает расти напряжение.

По словам Джонсона, Великобритания, как и другие европейские страны, привержена демократии и свободе, поэтому неуклонно будет и дальше на стороне Украины в противостоянии России.

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"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим противостоять России. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе", - сказал Борис Джонсон.

Также в своем обращении он затронул тему нового газового трубопровода из России в Германию "Северный поток 2", подчеркнув, что скоро Европе предстоит сделать выбор.

"Мы надеемся, что другие европейские страны могут признать, что скоро предстоит выбор между все большим количеством российского газа в гигантских новых трубопроводах и защитой Украины с отстаиванием мира и стабильности", - отметил премьер Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании создали оперативную группу спецназа, которую могут отправить в Украину из-за угрозы вторжения России на территорию нашей страны. Речь идет о как минимум 600 британских военнослужащих.

Также ранее Франция и Германия пригрозили России последствиями, если она предпримет еще одну попытку нарушить территориальную целостность Украины. В то же время, Украину также призвали "сохранять сдержанность", продолжать реализацию Минских соглашений и принимать полноценное участие в обсуждениях, которые проводятся в Нормандском формате.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об огромной и необычной активности российский войск недалеко от границы Украины. По его словам, в случае вторжения времени на подготовку не будет.

Напомним, издание The Washington Post писало, что официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения около украинской границы. В сети начали появляться ролики с передвижением большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Они вызвали беспокойство в США и Европе. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.